Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Tageswohnungseinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 05. Februar, kam es zwischen 8.40 Uhr und 16.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in eine Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mühlenstraße in Paderborn.

Der Einbruch fiel dem Bewohner nach seiner Rückkehr auf. Der oder die Täter waren über die Wohnungstür in die Wohnung gelang, hatten die Räume durchwühlt und waren in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

