POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: In Wohnung eingedrungen und Bewohner attackiert
Festnahme eines dritten Tatverdächtigen
Darmstadt (ots)
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen
Einen weiteren Ermittlungserfolg können Staatsanwaltschaft und Polizei nach einem Angriff auf einen Bewohner in der Heidelberger Landstraße am 12. April (wir haben berichtet) vermelden.
Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen weiteren, nunmehr dritten Tatverdächtigen.
Der 40-jährige Mann aus Darmstadt wurde bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Sonntag (26. April) durch Polizeikräfte festgenommen und am Tag darauf dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.
Unsere Bezugsmeldungen finden Sie hier:
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6255845
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