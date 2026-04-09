PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher in die Flucht geschlagen

Hofheim (ots)

Einbrecher in die Flucht geschlagen,

Kriftel, Königsberger Straße, Mittwoch, 08.04.2026, 15.30 Uhr

(da)Am Mittwochnachmittag hat eine Frau in Kriftel einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 15.30 Uhr näherte sich der bislang unbekannte Mann dem Grundstück in der Königsberger Straße über einen Feldweg. Er öffnete ein Gartentor und begab sich auf die Terrasse des Einfamilienhauses. Als er dort von einer Zeugin angesprochen wurde, rannte er in Richtung Richard-Wagner-Straße über das Feld davon. Offenbar hatte er sich bereits seit über einer Stunde im Feld rund um das Haus aufgehalten und es ausbaldowert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und fahndet nach dem Unbekannten. Er ist 20 bis 25 Jahre alt, hat dunkle, kurze Haare und einen Dreitagebart. Er war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, hellen Schuhen, einem grauen T-Shirt und einem schwarzen Kapuzenpullover. Auffällig war außerdem ein Tattoo mit der Zahl 13 auf seinem linken Unterarm. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

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