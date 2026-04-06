PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Bad Soden, Martin-Luther-Weg,

Sonntag, 05.04.2026, 10:10 Uhr bis 23:00 Uhr

th)Unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 10:10 Uhr und 23:00 Uhr in Bad Soden in der Straße "Martin-Luther-Weg" in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die unbekannten Täter kletterten auf die auf der rückwärtigen Terrasse stehenden Gartenmöbel und hebelten dort ein höherliegendes Fenster zum Schlafzimmer auf. Im Anschluss durchsuchten die unbekannten Täter die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden am Fenster wurde auf ca. 400,- EUR beziffert.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

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