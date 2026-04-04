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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrsunfallflucht endet in Hauswand

Hofheim (ots)

Verkehrsunfallflucht endet in Hauswand

Schwalbach, Neustraße, Freitag, 03.04.2026, 17:51 Uhr

(jk)Am Freitagnachmittag verursachte ein VW-Fahrer mehrere Verkehrsunfälle in Schwalbach und flüchtete. Zunächst wurde im Bereich des Wasserturms ein Fahrzeug beschädigt. Hier wurde der Verursacher noch im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenbesatzung im Nahbereich fahrend festgestellt. Vor der beabsichtigen Kontrolle flüchtete der schwarze Polo erneut und beschädigte auf der Flucht in der Straße "Am Erlenborn" einen Zaun. Anschließend kollidierte dieser in der Neustraße mit einer Hauswand. Der unbekannte Fahrer flüchtete daraufhin zu Fuß. Der regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06192/2079-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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