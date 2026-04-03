PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Graffitisprayer festgenommen +++ E-Bike geklaut

Hofheim (ots)

1. Graffitisprayer festgenommen,

Hattersheim am Main, Brückenstraße,

Donnerstag, 02.04.2026, 23:03 Uhr

(ds) Am späten Donnerstagabend wurde durch vier Personen Graffiti gesprüht. Durch einen aufmerksamen Bürger wurden gegen 23:00 Uhr vier Personen gemeldet, die bereits einen Stromkasten besprüht hätten. Die unmittelbar alarmierten Streifen konnten die Personen in Nahbereich aufnehmen und nach einer Verfolgung zu Fuß einen der Sprayer stellen und festnehmen. Die drei weiteren Tatverdächtigen konnten unerkannt in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entkommen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein weiterer frisch besprühter Stromkasten festgestellt werden. Der festgenommene 19-jährige Täter wurde nach weiteren Maßnahmen von der Polizeistation Hofheim entlassen. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

2. E-Bike geklaut,

Kelkheim (Taunus) Münster, Am Waldeck, Freitag, 03.04.2026, 01:12 Uhr

(ds) Im Kelkheimer Stadtteil Münster wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein E-Bike entwendet. Das weiße Fahrrad der Marke Riese & Müller war vor einem Mehrfamilienhaus Am Waldeck an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Besitzer des Rades wurde um kurz nach 01:00 Uhr durch Geräusche einer Flex geweckt und konnte aus dem Fenster nur noch das beschädigte und am Boden liegende Schloss wahrnehmen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten weder der Täter noch das Rad ausgemacht werden. Bei dem Rad handelt es sich um ein weißes Citybike der Marke Riese & Müller mit Gepäckträger. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

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