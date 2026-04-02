PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vorsicht beim Geldabheben +++ Bankmitarbeiterin verhindert Geldübergabe +++ Einbruch +++ Baustellendiebe +++ Münzgeld gestohlen +++ Farbschmierereien +++ Unfallflucht - verletzte Fußgängerin

Hofheim (ots)

1. Vorsicht beim Geldabheben,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 01.04.2026, 13:29 Uhr

(ro)Ein Taschendieb hat am Mittwochmittag in Bad Soden einen Senior bestohlen. Der Mann wurde gegen 13:30 Uhr im Vorraum einer Bankfiliale in der Königsteiner Straße von einem Unbekannten angerempelt, nachdem er Bargeld an einem Automaten abgehoben hatte. Im weiteren Verlauf griff der Täter unbemerkt in die Jackentasche des Bad Sodeners und entwendete hieraus das zuvor abgehobene Bargeld, bevor er eilig in Richtung Bahnhof flüchtete. Die sofort entsandten Streifen konnten den Täter nicht mehr ausfindig machen. Der Dieb wurde als ca. 25 Jahre alt mit einem "südländischen" Erscheinungsbild beschrieben. Getragen habe er eine schwarze Jacke und eine Mütze. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Bankmitarbeiterin verhindert Geldübergabe, Hattersheim, Hauptstraße, Mittwoch, 01.04.2026, 10:00 Uhr

(ro)In einer Hattersheimer Bankfiliale in der Hauptstraße verhinderte das aufmerksame Verhalten einer Bankmitarbeiterin am Mittwoch einen Vermögensverlust zum Nachteil einer Seniorin. Gegen 10:30 Uhr erschien die Hattersheimerin mit einem vermeintlichen Kanalarbeiter in der Bank. Die Frau wollte sich mehrere Tausend Euro in bar auszahlen lassen. Da die Bankmitarbeiterin Bedenken bekam, informierte sie die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen waren der vermeintliche Arbeiter und sein Begleiter, der in einem Fahrzeug außerhalb der Filiale gewartet hatte, bereits verschwunden. Die Beamten konnten das Duo nicht mehr ausfindig machen. Der angebliche Kanalarbeiter wird als ca. 170 cm groß, mit dunklen Haaren und "südländisch" aussehend beschrieben. Er habe eine graue Strickjacke mit roten Applikationen sowie einen Dreitagebart getragen und deutsch mit leichtem Akzent gesprochen. Sein Begleiter wurde mit hellen Haaren beschrieben, zum Fahrzeug liegt keine Beschreibung vor.

Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen versuchten Betrugs.

Sollten Ihnen ein entsprechendes Fahrzeug und seine Insassen am Mittwochmorgen in der Hauptstraße aufgefallen sein, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Flörsheim-Wicker, Klingfloßstraße, Mittwoch, 01.04.2026, 11:45 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2026, 12:50 Uhr

(ro)Am Mittwoch sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Flörsheim Wicker eingestiegen. Zwischen 11:45 Uhr und 12:50 Uhr näherten sich unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich dem Anwesen in der Klingfloßstraße. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen sämtlicher Räume und nahmen Schmuck und Münzen an sich. Als der Bewohner gegen 12.50 Uhr nach Hause zurückkehrte, bemerkte dieser drei Personen, die gerade von seinem Grundstück kommend die Klingfloßstraße entlangliefen. Die alarmierten Streifen konnten das Trio nicht mehr ausfindig machen. Bei dem Trio soll es sich um zwei Mädchen im Alter von etwa 13 bis 15 Jahren sowie eine Frau handeln. Die Mädchen werden als schlank sowie "südosteuropäisch aussehend" und mit schulterlangen dunklen Haaren beschrieben. Eine soll etwa 130 cm, die andere ca. 150 cm groß gewesen sein. Die Frau wurde als 165 bis 170 cm groß, sehr schmal, mit dunklem langem Haar und sehr schmalen Gesicht mit großer spitzer Nase beschrieben. Sie soll "südosteuropäisch" ausgesehen und ein schwarzes Langarmshirt sowie schwarze Leggings getragen und einen schwarzen Beutel mit sich geführt haben. Inwieweit das Trio mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Baustellendiebe zugange,

Hochheim, Burgeffstraße, Dienstag, 31.03.2026, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2026, 08:00 Uhr

(ro)In Hochheim waren in der Nacht zum Mittwoch Baustellendiebe zugange. Die Täter begaben sich zwischen 17 Uhr und 8 Uhr auf das Baustellengelände in der Burgeffstraße. Sie hebelten ein Fenster des dortigen Rohbaus auf und ließen aus dem Inneren 25 Meter Kupferkabel mitgehen, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Münzgeld aus Auto gestohlen,

Bad Soden, Feldbergstaße, Mittwoch, 01.04.2026, 06:30 Uhr

(ro)Am frühen Mittwochmorgen hat ein Unbekannter Münzgeld aus einem Pkw gestohlen. Der Täter näherte sich gegen 06:30 Uhr dem auf einem Grundstück in der Feldbergstraße abgestellten blauen Porsche und öffnete das Fahrzeug auf bislang unbekannte Art und Weise. Aus dem Inneren ließ er mehrere Münzen mitgehen, bevor er das Weite suchte. Der Dieb wird als dunkelhaarig, schlank und mit hellem Kapuzenpullover, heller Hose sowie hellen Schuhen bekleidet beschrieben. Er soll eine dunkle Kappe sowie eine dunkle Bauchtasche getragen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Farbschmierereien in Bad Soden und Eschborn, Bad Soden, Eschborn, Dienstag, 31.03.2026, 17:45 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2026, 07:00 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch mehrere Wände sowie eine Mauer mit Farbschmierereien im Bad Soden sowie Eschborn verunstaltet.

In der Bad Sodener Oranienstraße wurde eine Mauer zwischen 23:30 Uhr und 07:00 Uhr mit einem Schriftzug in schwarzer Farbe besprüht. An einer Hauswand in der Paulinenstraße hinterließen Unbekannte zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr Buchstaben in blauer und pinker Farbe.

In Eschborn mussten die Besitzer einer Garage in der Jahnstraße feststellen, dass die Wand im Laufe der Nacht zum Mittwoch mit einem Schriftzug in lila verunstaltet worden war. Eine weitere Garage in der Friedensstraße war zwischen 17:45 Uhr und 07:00 Uhr mit einem pinkfarbenen Schriftzug besprüht worden. In der Götzenstraße hinterließen Unbekannte Farbschmierereien in blauer Farbe.

Inwiefern die Taten in Zusammenhang stehen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Farbschmierereien nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

7. Fußgängerin verletzt - Verursacherin flüchtet zunächst, Sulzbach, Am Lergesberg, Mittwoch, 01.04.2026, 09:35 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen wurde bei einem Unfall in Sulzbach eine Fußgängerin verletzt. Die Verursacherin fuhr zunächst davon. Gegen 09:35 Uhr befuhr eine 78-jährige Fahrerin eines VW die Straße "Am Lergesberg" und wollte nach rechts in die Hauptstraße fahren. Zeitgleich wollte eine 72-jährige Fußgängerin in diesem Bereich die Straßenseite wechseln. Nach ersten Erkenntnissen stürzte sie dabei und wurde noch etwa ein bis zwei Meter von dem vorbeifahrenden VW mit geschliffen. Ein Unbeteiligter hielt die Autofahrerin an, die jedoch kurz darauf ihre Fahrt fortsetzte, ohne sich um die 72-Jährige zu kümmern. Die verletzte Fußgängerin musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin konnte im Nachgang ermittelt werden. Sie muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

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