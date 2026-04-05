PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Aufbruch mehrerer Gartenhütten +++ Diebstahl von Kleinkrafträdern

Hofheim (ots)

1.Einbruch in Wohnhaus, Flörsheim, Wickerer Straße, Samstag, 04.04.2026, 20:00 Uhr bis Sonntag, 05.04.2026, 00:05 Uhr

(da)Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wickerer Straße. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und hebelten die Terrassentür auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2.Aufbruch mehrerer Gartenhütten und Diebstahl einer Piaggio Ape, Wallau, Am Wandersmann, Sonntag, 05.04.2026, gegen 02:10 Uhr

(da)Bislang unbekannte Täter brachen in einer Gartenkolonie gewaltsam in mehrere Gartenhütten ein. Die Türen wurden aufgebrochen und die Gartenhütten nach Wertgegenständen durchsucht. Zudem wurde eine Piaggio Ape, die auf dem Parkplatz abgestellt war, entwendet.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Diebstahl von Kleinkrafträdern, Hofheim, Kibitzweg, Fuchweg, Flörsheimer Straße, Samstag, 04.04.2026, 19:40 Uhr bis Sonntag, 05.04.2026, 08:00 Uhr

(da)In der Nacht zu Sonntag wurden in den Ortsteilen Marxheim und Diedenbergen mehrere Kleinkrafträder entwendet. Im Kibitzweg wurden gleich zwei E-Scooter gestohlen, im Fuchsweg ein schwarzes Motorrad der Marke Yamaha und in der Flörsheimer Straße ein weiteres Motorrad. Die entwendeten Fahrzeuge konnten im Laufe des Sonntagmorgens stark beschädigt in verschiedenen Feldgemarkungen aufgefunden und den Besitzern zurückgegeben werden. Anwohner teilten mit, in der Nacht Motorengeräusche aus Richtung der Tatorte vernommen zu haben. Es konnten auch zwei Jugendliche mit Sturmhauben beobachtet werden deren Identität bislang unbekannt ist.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

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