PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Aufbruch mehrerer Gartenhütten +++ Diebstahl von Kleinkrafträdern

Hofheim (ots)

1.Einbruch in Wohnhaus, Flörsheim, Wickerer Straße, Samstag, 04.04.2026, 20:00 Uhr bis Sonntag, 05.04.2026, 00:05 Uhr

(da)Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wickerer Straße. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und hebelten die Terrassentür auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2.Aufbruch mehrerer Gartenhütten und Diebstahl einer Piaggio Ape, Wallau, Am Wandersmann, Sonntag, 05.04.2026, gegen 02:10 Uhr

(da)Bislang unbekannte Täter brachen in einer Gartenkolonie gewaltsam in mehrere Gartenhütten ein. Die Türen wurden aufgebrochen und die Gartenhütten nach Wertgegenständen durchsucht. Zudem wurde eine Piaggio Ape, die auf dem Parkplatz abgestellt war, entwendet.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Diebstahl von Kleinkrafträdern, Hofheim, Kibitzweg, Fuchweg, Flörsheimer Straße, Samstag, 04.04.2026, 19:40 Uhr bis Sonntag, 05.04.2026, 08:00 Uhr

(da)In der Nacht zu Sonntag wurden in den Ortsteilen Marxheim und Diedenbergen mehrere Kleinkrafträder entwendet. Im Kibitzweg wurden gleich zwei E-Scooter gestohlen, im Fuchsweg ein schwarzes Motorrad der Marke Yamaha und in der Flörsheimer Straße ein weiteres Motorrad. Die entwendeten Fahrzeuge konnten im Laufe des Sonntagmorgens stark beschädigt in verschiedenen Feldgemarkungen aufgefunden und den Besitzern zurückgegeben werden. Anwohner teilten mit, in der Nacht Motorengeräusche aus Richtung der Tatorte vernommen zu haben. Es konnten auch zwei Jugendliche mit Sturmhauben beobachtet werden deren Identität bislang unbekannt ist.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 11:17

    POL-MTK: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung +++

    Hofheim (ots) - (da) Die Vermisstenfahndung nach einem 71-Jährigen aus Kelkheim (Taunus) vom 05.04.2026 wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste kehrte am Morgen selbstständig nach Hause zurück. Wir bitten, die zur Verfügung gestellten Daten und Fotos zu löschen und nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 09:42

    POL-MTK: Verkehrsunfallflucht endet in Hauswand

    Hofheim (ots) - Verkehrsunfallflucht endet in Hauswand Schwalbach, Neustraße, Freitag, 03.04.2026, 17:51 Uhr (jk)Am Freitagnachmittag verursachte ein VW-Fahrer mehrere Verkehrsunfälle in Schwalbach und flüchtete. Zunächst wurde im Bereich des Wasserturms ein Fahrzeug beschädigt. Hier wurde der Verursacher noch im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenbesatzung im Nahbereich fahrend festgestellt. Vor der ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 17:02

    POL-MTK: Graffitisprayer festgenommen +++ E-Bike geklaut

    Hofheim (ots) - 1. Graffitisprayer festgenommen, Hattersheim am Main, Brückenstraße, Donnerstag, 02.04.2026, 23:03 Uhr (ds) Am späten Donnerstagabend wurde durch vier Personen Graffiti gesprüht. Durch einen aufmerksamen Bürger wurden gegen 23:00 Uhr vier Personen gemeldet, die bereits einen Stromkasten besprüht hätten. Die unmittelbar alarmierten Streifen konnten die Personen in Nahbereich aufnehmen und nach einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren