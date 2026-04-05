PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung +++

Hofheim (ots)

(da) Die Vermisstenfahndung nach einem 71-Jährigen aus Kelkheim (Taunus) vom 05.04.2026 wird hiermit zurückgenommen.

Der Vermisste kehrte am Morgen selbstständig nach Hause zurück. Wir bitten, die zur Verfügung gestellten Daten und Fotos zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

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