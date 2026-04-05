PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung +++

Hofheim (ots)

(da) Die Vermisstenfahndung nach einem 71-Jährigen aus Kelkheim (Taunus) vom 05.04.2026 wird hiermit zurückgenommen.

Der Vermisste kehrte am Morgen selbstständig nach Hause zurück. Wir bitten, die zur Verfügung gestellten Daten und Fotos zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 09:42

    POL-MTK: Verkehrsunfallflucht endet in Hauswand

    Hofheim (ots) - Verkehrsunfallflucht endet in Hauswand Schwalbach, Neustraße, Freitag, 03.04.2026, 17:51 Uhr (jk)Am Freitagnachmittag verursachte ein VW-Fahrer mehrere Verkehrsunfälle in Schwalbach und flüchtete. Zunächst wurde im Bereich des Wasserturms ein Fahrzeug beschädigt. Hier wurde der Verursacher noch im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenbesatzung im Nahbereich fahrend festgestellt. Vor der ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 17:02

    POL-MTK: Graffitisprayer festgenommen +++ E-Bike geklaut

    Hofheim (ots) - 1. Graffitisprayer festgenommen, Hattersheim am Main, Brückenstraße, Donnerstag, 02.04.2026, 23:03 Uhr (ds) Am späten Donnerstagabend wurde durch vier Personen Graffiti gesprüht. Durch einen aufmerksamen Bürger wurden gegen 23:00 Uhr vier Personen gemeldet, die bereits einen Stromkasten besprüht hätten. Die unmittelbar alarmierten Streifen konnten die Personen in Nahbereich aufnehmen und nach einer ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 15:00

    POL-MTK: Vorsicht beim Geldabheben +++ Bankmitarbeiterin verhindert Geldübergabe +++ Einbruch +++ Baustellendiebe +++ Münzgeld gestohlen +++ Farbschmierereien +++ Unfallflucht - verletzte Fußgängerin

    Hofheim (ots) - 1. Vorsicht beim Geldabheben, Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 01.04.2026, 13:29 Uhr (ro)Ein Taschendieb hat am Mittwochmittag in Bad Soden einen Senior bestohlen. Der Mann wurde gegen 13:30 Uhr im Vorraum einer Bankfiliale in der Königsteiner Straße von einem Unbekannten angerempelt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren