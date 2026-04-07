PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann randaliert und greift Polizeibeamte an +++ Einbrecher nach Serie von Gartenhütten-Aufbrüchen festgenommen +++ Einbrüche +++ Polizeieinsatz aufgrund lebloser Person

Hofheim (ots)

1. Mann randaliert und greift Polizeibeamte an, Flörsheim am Main, Höllweg, Montag, 06.04.2026, 19:05 Uhr

(dd)Am Montagabend gegen 19:05 Uhr kam es im Höllweg zu einem Vorfall mit einem auffälligen Mann. Der 38-jährige Mann begab sich zunächst auf ein fremdes Grundstück und öffnete ein unverschlossenes Fahrzeug, ohne daraus etwas zu entwenden. Anschließend versuchte er auf einem gegenüberliegenden Grundstück durch ein Fenster in ein Gebäude zu gelangen. Als die alarmierte Polizeistreife eintraf, flüchtete der Mann zunächst zu Fuß in Richtung Wickerer Straße. Im Rahmen der Verfolgung widersetzte er sich den Anweisungen der Beamten und griff diese körperlich an. Dabei wurde eine Polizeibeamtin mit der Hand im Gesicht getroffen. Dem Angreifer gelang kurzfristig erneut die Flucht in den Feldweg in Richtung Wicker. Der Mann konnte schließlich durch Passanten gestoppt und im Anschluss von der Polizei festgenommen werden. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

2. Einbrecher nach Serie von Gartenhütten-Aufbrüchen festgenommen, Hofheim-Wallau, Am Wandersmann, Montag, 06.04.2026, 23:37 Uhr

(dd)Am späten Montagabend gegen 23:40 Uhr konnten in Hofheim-Wallau zwei Tatverdächtige nach einer Serie von Einbrüchen festgenommen werden. Zuvor waren in der Nacht rund 30 Gartenhütten in einer Kleingartenanlage aufgebrochen und verschiedene Gegenstände entwendet worden, darunter auch ein Piaggio-Dreirad. Als mehrere Gartenbesitzer am Abend Motorgeräusche wahrnahmen, trafen sie auf zwei Personen, die mit dem gestohlenen Dreirad sowie einem Kleinkraftrad ohne Kennzeichen unterwegs waren. Beim Erblicken der Zeugen versuchten die beiden zu flüchten, konnten jedoch wenig später in der Nähe gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. In dem Fahrzeug fanden die Beamten unter anderem Einbruchswerkzeug.

3. Einbruch in Tiefgarage,

Hattersheim am Main, Am Wasserwerkswald, Sonntag, 05.04.2026, 21:15 Uhr bis Montag, 06.04.2026, 09:00 Uhr

(dd)Unbekannte Täter sind von Sonntag auf Montagnacht in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Wasserwerkswald" eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 21:15 Uhr und 09:00 Uhr Zutritt zur Tiefgarage und öffneten dort gewaltsam die Fahrradgarage. Anschließend beschädigten sie einige Fahrradschlösser und entwendeten mehrere Fahrräder. Nach der Tat entfernten sich die Diebe in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Einbruchversuch über Fenster scheitert, Kelkheim (Taunus), Waldplateau, Samstag, 04.04.2026, 15:00 Uhr bis Montag, 06.04.2026, 13:00 Uhr

(dd)Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15:00 Uhr, und Montagmittag, 13:00 Uhr, kam es in der Straße "Waldplateau" zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus. Unbekannte Täter betraten zunächst zwei frei zugängliche Gartengrundstücke und gelangten so in den rückwärtigen Bereich eines Reiheneckhauses. Dort versuchten sie mehrfach ein Wohnzimmerfenster aufzuhebeln. Aus bislang ungeklärten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

5. Einbrüche in Mehrfamilienhäuser,

Bad Soden, Am Hübenbusch, Mittwoch, 01.04.2026 bis Montag, 06.04.2026

(lr)Im Zeitraum von Mittwochmorgen, 01.04.2026, bis Montagabend, 06.04.2026, kam es in Bad Soden in der Straße "Am Hübenbusch" vermehrt zu Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser. Die unbekannten Täter verschafften sich in drei Fällen gewaltlos Zugang zu den Treppenhäusern und Wohnungen. Anschließend durchsuchten sie diese und entwendeten allerlei Schmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert im sechsstelligen Bereich.

Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Polizeieinsatz aufgrund lebloser Person in Kleingartenanlage, Flörsheim, Seegartenweg, Dienstag, 07.04.2026, 7 Uhr

(da)Eine leblose Person war am Dienstagmorgen Anlass für einen größeren Polizeieinsatz in Flörsheim. Gegen 7 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei zu einem verletzten Mann in einer Kleingartenanlage am Seegartenweg gerufen. Trotz medizinischer Versorgung erlag der 69-Jährige kurze Zeit später seinen Verletzungen. Da zunächst ein mögliches Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte, war die Polizei mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen im Laufe des Vormittags deuten jedoch darauf hin, dass es sich um ein Unfallgeschehen im Zuge eines Streits mit einer weiteren Person gehandelt hatte. Die genauen Umstände des Unfalls sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

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