Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrüger gehen leer aus

Einen Betrugsversuch erkannte eine Frau am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit klingelte das Telefon bei der 62-Jährigen in Mergelstetten. Der Betrüger forderte die Frau auf, eine Fernwartungssoftware herunterzuladen, da ihr Amazon-Konto wohl überlastet sei. Mit dem Download der Software hätte der Betrüger mutmaßlich Zugriff auf sämtliche Daten erlangt. Die Frau erkannte den versuchten Betrug und beendete das Telefonat. Danach wurde die Polizei informiert. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen

Hinweis der Polizei:

Seriöse Unternehmen und IT-Dienstleister nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus, z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner / PC, beispielsweise für die Installation einer Fernwartungssoftware.

++++0556978 (BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell