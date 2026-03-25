Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Über zwei Promille

Am Dienstag achtete bei Göppingen ein 53-Jähriger beim Aussteigen nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 16.35 Uhr in Jebenhausen. Ein 42-Jähriger parkte seinen Skoda im Herdweg auf einem Parkstreifen entlang der Straße. Beim Öffnen der Tür achtete er nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Zeitgleich fuhr eine Mercedes-Fahrerin vorbei. Die 39-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte die Tür. Dabei entstand am Skoda ein Schaden von 5.000 Euro sowie am Mercedes von etwa 10.000 Euro. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Dabei sucht sie Zeugen, die möglicherweise Angaben zur Fahrweise des Skoda-Fahrers machen können. Der hatte deutlich über zwei Promille intus und soll in absolut fahruntüchtigem Zustand zuvor mit seinem grauen Skoda von Eislingen in Richtung Jebenhausen gefahren sein. Hinweise nimmt die Polizei Göppingen unter Tel. 07161/632360 entgegen.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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