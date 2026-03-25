Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Tier ausgewichen, Baum gestreift und überschlagen

Am Mittwoch überschlug sich ein Auto bei Schwendi. Die Fahrerin hatte Glück und verletzte sich Dank des Sicherheitsgurtes nur leicht

Ulm (ots)

Kurz vor 0.45 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem VW auf der L265 von Schönebürg in Richtung Hürbel unterwegs. Ein Reh sprang wohl plötzlich über die Straße. Diesem wollte die Autofahrerin ausweichen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dort streifte der VW einen Baum, überschlug sich und kam auf der Straße auf dem Dach zum Liegen. Die junge Frau war angegurtet und hatte Glück. Sie konnte sich noch selbst aus dem Auto befreien und den Notruf wählen. Der Rettungsdienst brachte die 21-Jährige mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Totalschaden am VW auf etwa 2.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug.

Das Anlegen von Gurten im Straßenverkehr rettet Leben. Ein Aufprall mit 50 km/h entspricht einem Sturz aus zehn Metern. Dieser ist kaum zu überleben. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer, noch vor Fahrtantritt, anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++0552909(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell