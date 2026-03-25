Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schockanrufer erfolgreich

Am Dienstag brachten Betrüger ein Ehepaar aus Ulm-Wiblingen um ihr Erspartes.

Ulm (ots)

Wieder machten Betrüger Beute. Ein Unbekannter gab sich am Dienstagmorgen am Telefon als Polizist aus. Er erzählte der Seniorin Lügengeschichten über einen Unfall der Tochter. Der Betrüger fragte nach Bargeld. Das hatte sie zuhause. Die Frau packte mit ihrem Mann deinen Geldbetrag im fünfstelligen Bereich in eine Tüte. Die übergab das Ehepaar zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr an einen unbekannten Abholer. Der südländisch aussehende Mann war etwa 22 bis 25 Jahre alt und ca. 170 bis 180 cm groß. Er war sehr schlank, trug einen schwarzen Bart und hatte schwarze längere Haare. Mit der Beute fuhr er mit dem Auto davon.

Das Telefonat zwischen dem Ehepaar mit den Betrügern ging danach noch weiter. Da der übergebene Geldbetrag für die Behandlung einer angeblich Geschädigten bei dem vorgetäuschten Unfall wohl zu gering war, kam ein weiterer Abholer gegen 12.15 Uhr. Auch diesem übergab das Ehepaar einen Geldbetrag im fünfstelligen Bereich. Später erkannten die Geschädigten den Betrug und erstatteten Anzeige. Die Kriminalpolizei Ulm (Tel. 0731/188-0) ermittelt nun und sucht nach den Betrügern. Der zweite Abholer soll ca. 20 bis 25 Jahre alt sein. Er hatte kurze schwarze Haare und fuhr mit einem roten Auto davon.

++++ 0550689

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell