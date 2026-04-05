Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsatzstichwort: Ölspur

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Altschermbeck wurde am Donnerstag um 19:26 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Marellenkämpe alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Verunreinigung über mehrere Straßenabschnitte erstreckte. Aufgrund des Umfangs wurde eine Fachfirma zur Beseitigung hinzugezogen.

Die Einsatzstelle wurde im weiteren Verlauf an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 20:33 Uhr.

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