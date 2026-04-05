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FW-Schermbeck: Zimmerbrand am Ostersonntag

FW-Schermbeck: Zimmerbrand am Ostersonntag
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Schermbeck (ots)

Die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck wurden heute um 08:45 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" zum Üfter Weg alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Zimmer in einem Anbau bereits in Vollbrand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude.

Zur Brandbekämpfung wurden drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten, um verbliebene Glutnester abzulöschen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der betroffene Anbau ist derzeit nicht bewohnbar, das Hauptgebäude kann weiterhin genutzt werden.

Der Einsatz endete um 10:38 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

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