LPI-SHL: Nach Taschendiebstahl Geld abgehoben

Schmalkalden (ots)

Freitagmittag kaufte eine Seniorin in einem Einkaufsmarkt in der 
Kasseler Straße in Schmalkalden ein. Ein bislang unbekannter Mann 
sprach sie an und bat sie um Hilfe, weil er eine Packungsangabe 
angeblich nicht finden konnte. Er verwickelte sie in ein Gespräch und
ging dann zu einer Personengruppe, die sich im Nahbereich befand, 
zurück. An der Kasse bemerkte die Frau das Fehlen ihres Geldbeutels, 
in dem sich unter anderem Bargeld, ihr Personalausweis sowie die 
Bankkarte befanden. Vermutlich hatte eine Person aus der Gruppe die 
Geldbörse während der Ablenkung entwendet. Im Anschluss begab sich 
die Frau zu ihrer Bank, um die Karte sperren zu lassen, jedoch hatten
die Täter bereits 2.000 Euro von ihrem Konto an einem neben dem 
Einkaufsmarkt befindlichen Geldautomaten abgehoben. Der Mann, der die
Seniorin ansprach und ablenkte, konnte wie folgt beschrieben werden:
- etwa 20 Jahre alt
- ca. 180 cm groß
- kurze glatte schwarze Haare 
- rundes Gesicht mit Oberlippenbart
- dunkel gekleidet
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt: Lassen Sie 
Ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt. Verstauen Sie diese in 
verschlossenen Taschen möglichst nah am Körper, um unberechtigten 
Zugriff zu vermeiden. 
Zeugen, die Hinweise zu dem Taschendiebstahl, dem/den Täter(n) oder 
der Personengruppe geben können, melden sich bitte unter der 
Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 
0036422/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

