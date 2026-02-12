Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Taschendiebstahl Geld abgehoben

Schmalkalden (ots)

Freitagmittag kaufte eine Seniorin in einem Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße in Schmalkalden ein. Ein bislang unbekannter Mann sprach sie an und bat sie um Hilfe, weil er eine Packungsangabe angeblich nicht finden konnte. Er verwickelte sie in ein Gespräch und ging dann zu einer Personengruppe, die sich im Nahbereich befand, zurück. An der Kasse bemerkte die Frau das Fehlen ihres Geldbeutels, in dem sich unter anderem Bargeld, ihr Personalausweis sowie die Bankkarte befanden. Vermutlich hatte eine Person aus der Gruppe die Geldbörse während der Ablenkung entwendet. Im Anschluss begab sich die Frau zu ihrer Bank, um die Karte sperren zu lassen, jedoch hatten die Täter bereits 2.000 Euro von ihrem Konto an einem neben dem Einkaufsmarkt befindlichen Geldautomaten abgehoben. Der Mann, der die Seniorin ansprach und ablenkte, konnte wie folgt beschrieben werden: - etwa 20 Jahre alt - ca. 180 cm groß - kurze glatte schwarze Haare - rundes Gesicht mit Oberlippenbart - dunkel gekleidet Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt: Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt. Verstauen Sie diese in verschlossenen Taschen möglichst nah am Körper, um unberechtigten Zugriff zu vermeiden. Zeugen, die Hinweise zu dem Taschendiebstahl, dem/den Täter(n) oder der Personengruppe geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0036422/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell