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Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Schermbeck (ots)

Am heutigen Tag wurden um 11:35 Uhr die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Schetterstraße alarmiert.

Dort verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zur betroffenen Wohnung. Bei der anschließenden Erkundung konnte jedoch keine Person angetroffen werden.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete um 12:14 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

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