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Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Nächtlicher Sturmschaden

FW-Schermbeck: Nächtlicher Sturmschaden
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Schermbeck (ots)

Gestern wurde der Löschzug Schermbeck um 00:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Weseler Straße alarmiert.

Vor Ort lag ein Baum quer zur Fahrbahn. Der Baum wurde mittels Kettensäge zerkleinert und anschließend von der Fahrbahn geräumt. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete um 01:37 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

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