Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Nächtlicher Sturmschaden

Bild-Infos

Download

Schermbeck (ots)

Gestern wurde der Löschzug Schermbeck um 00:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Weseler Straße alarmiert.

Vor Ort lag ein Baum quer zur Fahrbahn. Der Baum wurde mittels Kettensäge zerkleinert und anschließend von der Fahrbahn geräumt. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete um 01:37 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell