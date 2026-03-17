Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brand Kompressoranhänger

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Schermbeck (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 2 - PKW BRAND" an die Einsatzstelle Weseler Straße alarmiert (B58). An der Einsatzstelle brannte ein Kompressoranhänger. Der Brand war durch einen Pulverlöscher bereits eingedämmt worden. Die Nachlöscharbeiten wurden durch einen Trupp mit einem C-Rohr durchgeführt. Nach der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 11:15 Uhr.

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