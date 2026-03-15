Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Schermbeck (ots)

Am gestrigen Tag wurden um 11:27 Uhr der Löschzug Schermbeck sowie der Löschzug Brünen der Feuerwehr Hamminkeln mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zum Buchenweg alarmiert.

Um Zugang zur betroffenen Wohnung zu erhalten, wurde durch die Einsatzkräfte über ein Fenster ein Zugang geschaffen. Anschließend konnte die Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben werden.

Der Einsatz für die Feuerwehr Schermbeck endete um 12:33 Uhr.

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