Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

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Schermbeck (ots)

Heute wurde der Löschzug Schermbeck um 18:33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Hindernis" zur Kreuzung Weseler Straße / Malberger Straße alarmiert.

Vor Ort waren zwei PKW nach einem Verkehrsunfall in einen Graben gerutscht. Die beteiligten Personen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen.

Durch die Einsatzkräfte wurden auslaufende Betriebsmittel aufgenommen sowie die Fahrzeuge stromlos geschaltet.

Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete um 19:21 Uhr.

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