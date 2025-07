Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Wer hat Diebstahl von Pedelec und Mountainbike bemerkt?

Bickenbach (ots)

Zwischen Dienstagabend (22.7.) etwa 20.00 Uhr und Mittwochmorgen (23.7.) etwa 8.45 Uhr hatten es Kriminelle auf eine Gartenhütte in der Rheinstraße abgesehen. Sie hebelten die Tür auf, um so an ein Pedelec und ein Mountainbike zu gelangen. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die aufgehebelte Tür liegt in Richtung des Gehwegs, sodass die Täter möglicherweise beobachtet wurden.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

