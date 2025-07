Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Zigarettenautomat und Haltestelle besprüht

17-Jähriger vorläufig festgenommen

Roßdorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der Nacht zum Mittwoch (23.7.) mehrere jugendliche Sprayer in der Darmstädter Straße, die sich an einem Zigarettenautomaten und an einer Haltestelle zu schaffen machten. Durch eine direkt eingeleitete Fahndung konnte gegen 2.25 Uhr ein 17-Jähriger, auf den die Personenbeschreibung passte, in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden. Er wird sich strafrechtlich verantworten müssen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten ihn an seine Erziehungsberechtigten.

