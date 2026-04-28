Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: In Parkhaus mit Messer bedroht/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Drei Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren wurden am Montagabend (27.04.), gegen 22.20 Uhr, im Bereich eines Parkhauses "An der Bergewann"" von zwei Unbekannten mit Messern bedroht. Zunächst wollte einer der Täter den Rucksack des 23-Jährigen entwenden, worauf es zu einer Rangelei kam. Schlussendlich flüchtete das Duo nur mit einer zuvor auf den Boden gefallenen Zigarettenpackung zu Fuß in Richtung Böllenseeplatz. Verletzt wurde niemand. Beide Flüchtigen sollen nach Angaben der Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild haben, 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Einer von ihnen war schlank, der andere kräftig. Sie trugen weiße, glänzende Jacken, schwarze Jogginghosen und führten schwarze Bauchtaschen mit sich. Der Täter mit der kräftigen Statur hatte einen schwarzen Vollbart.

Die Polizei Rüsselsheim (Kommissariat 41) hat unter anderem die Ermittlungen wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

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