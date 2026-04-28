Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Montagabend (27.4.) wurden im Kurt-Schumacher-Ring mehrere Farbschmierereien entdeckt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen besprühten bislang unbekannte Täter eine Fußgängerbrücke mit einem Hakenkreuz sowie anderen Schmierereien in schwarzer Farbe. Wann genau die Fußgängerbrücke verunstaltet wurde, ist nicht bekannt.

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, mit dem Staatsschutz in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell