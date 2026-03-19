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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Reifen samt Alufelgen entwendet - Polizei stoppt verdächtiges Fahrzeug - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am Mittwoch (18.03.2026) sind Autoreifen samt Alufelgen von einem Grundstück in der Straße "Am Eisenacker" in Wilgersdorf entwendet worden.

Gegen 11:15 Uhr befand sich eine Streife zu einer Anzeigenaufnahme eines Diebstahls in Wilgersdorf. Dabei nahmen sie die Melodie eines Schrottsammlers wahr. Da der Verdacht bestand, dass dieser in Zusammenhang mit dem zuvor angezeigten Diebstahl stehen könnte, brachen die Beamten die Anzeigenaufnahme ab und machten sich auf die Suche nach dem vermutlichen Schrottsammler. Wenige Straßen weiter trafen sie auf einen weißen VW Sprinter und hielten diesen an. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten zwar nicht das gesuchte Diebesgut, dafür aber vier Reifen samt Alufelgen. Kurz darauf kam ein 70-Jähriger Mann auf die eingesetzte Streife zu und gab an, dass ihm diese Reifen vor wenigen Minuten geklaut worden seien. Dies konnte durch weitere Ermittlungen bestätigt werden.

Bei der Durchsuchung des Transporters konnten außerdem diverse Elektroartikel festgestellt werden. Bei einem Gerät handelte es sich um einen neuwertigen, originalverpackten Receiver. Auch hier bestand der Verdacht, dass es sich um Diebesgut und nicht um Schrott handelte. Die Beamten stellten den Receiver sicher. Ein Tatort dazu ist bislang noch nicht bekannt.

Dem 70-Jährigen Mann wurden seine Reifen anschließend wieder ausgehändigt. Die Fahrer des VW-Busses erwartet nun eine Strafanzeige.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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