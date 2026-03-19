Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Blumentöpfe aus Kupfer gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18.03.2026) sind mehrere Blumentöpfe und Kessel entwendet worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben bislang unbekannte Täter mehrere Blumentöpfe und Kessel aus Kupfer aus Vorgärten in Wilgersdorf und Rudersdorf gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

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