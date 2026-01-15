PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Dienstag, den 14.01.2026, kam es gegen 14:45 Uhr auf der Bergstraße (B 7) in Schmölln zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin. Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Skoda die Bergstraße in Richtung Ronneburger Straße. Dabei übersah die Fahrerin ein 8-jähriges Mädchen, das dort gerade den Fußgängerüberweg überquerte und erfasste es mit ihrem Auto. Das Kind wurde leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in Begleitung der Mutter ins Klinikum gebracht. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

