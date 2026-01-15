Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug übergeben - Geld nie gesehen (0011018/2025)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Eine 35-jährige Frau wurde Opfer eines Betruges beim Verkauf eines hochwertigen Pkw. Der 53-jährige Tatverdächtige hatte über ein Onlineportal Interesse an dem angebotenen Mercedes der Frau bekundet und einen Kurier zur Abholung geschickt. Zur Absicherung übersandte der Mann Screenshots einer angeblichen Überweisung. Nach der Übergabe des Fahrzeugs am 10.01.2026 brach der Kontakt jedoch ab, das Geld ging nie ein. Der Pkw im mittleren fünfstelligen Wert ist derzeit verschwunden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und warnt: Screenshots und Bilder beweisen keinen Zahlungseingang. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell