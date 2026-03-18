Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisste 12-Jährige in Eiserfeld angetroffen - #polsiwi

Siegen / Siegen-Eiserfeld (ots)

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein bat gestern um die Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 12-Jährigen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6237716 .

Das Mädchen, welches seit Dienstagmittag (16.03.2026) als vermisst gemeldet wurde, ist heute wohlbehalten in ihre Wohngruppe zurückgekehrt.

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