Bundespolizeidirektion München: Rest- und Auslieferungshaft

Bundespolizei vollstreckt nationalen und internationalen Haftbefehl

Kiefersfelden (A93) / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag (18. September) bei Grenzkontrollen an der A93 bei Kiefersfelden eine Ukrainerin festgenommen, die in ihr Heimatland ausgeliefert werden soll. Auch ein gesuchter Pole musste seine Reise in der Kontrollstelle an der Inntalautobahn beenden. Der Mann muss für über zwei Jahre ins Gefängnis.

Bei der Überprüfung der Personalien der Insassin eines Fernreisebusses fanden die Bundespolizisten in den frühen Morgenstunden heraus, dass die Frau von ukrainischen Behörden gesucht wird. Dem internationalen Haftbefehl zufolge wird sie beschuldigt, in der Ukraine als Mitglied einer kriminellen Organisation in größerem Umfang Gelder aus illegalem Glücksspiel kassiert zu haben. Die 29-Jährige wurde festgenommen und beim Amtsgericht in Traunstein vorgeführt. Auf richterlichen Beschluss hin brachten die Beamten sie in Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim, wo sie auf ihre Auslieferung wartet.

In einem Pkw mit polnischer Zulassung unterzogen die Bundespolizisten den Fahrzeugführer einer Grenzkontrolle. Mithilfe des Polizeicomputers stellte sich heraus, dass der Pole vom Landgericht Frankfurt am Main im Jahr 2021 wegen schweren Bandendiebstahls zu einem mehrjährigen Freiheitsentzug verurteilt worden war. Nachdem er einen Teil verbüßt hatte, musste er die Bundesrepublik verlassen. Mit seiner Rückkehr Donnerstagnacht wurde der Rest der Freiheitsstrafe fällig. Die Beamten brachten den 43-Jährigen ins Gefängnis nach Bernau. Dort stehen ihm 740 Tage "hinter Gittern" bevor.

