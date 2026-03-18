Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Feuerlöscher auf der HTS - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am frühen Dienstagabend (17.03.2026) ist es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf der HTS gekommen.

Gegen 18 Uhr war ein 55-Jähriger mit einem KIA über die HTS in Richtung Kreuztal unterwegs. Zwischen Buschhütten und Kreuztal bemerkte der er kurz vor einer Brücke zwei bis drei Kinder, die sich auf einem Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn befanden. Wenige Meter weiter sah er einen roten Feuerlöscher auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Feuerlöscher zu verhindern musste der 55-Jährige nach links ausweichen. Die eingesetzten Beamten entfernten den Feuerlöscher kurze Zeit später von der Fahrbahn.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

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