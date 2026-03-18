PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Feuerlöscher auf der HTS - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am frühen Dienstagabend (17.03.2026) ist es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf der HTS gekommen.

Gegen 18 Uhr war ein 55-Jähriger mit einem KIA über die HTS in Richtung Kreuztal unterwegs. Zwischen Buschhütten und Kreuztal bemerkte der er kurz vor einer Brücke zwei bis drei Kinder, die sich auf einem Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn befanden. Wenige Meter weiter sah er einen roten Feuerlöscher auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Feuerlöscher zu verhindern musste der 55-Jährige nach links ausweichen. Die eingesetzten Beamten entfernten den Feuerlöscher kurze Zeit später von der Fahrbahn.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 15:02

    POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Gosenbach - #polsiwi

    Siegen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18.03.2026) haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versucht, in ein Haus in der Oberschelder Straße einzubrechen. Bisherigen Ermittlungen zufolge kann die Tatzeit auf 18:00 Uhr bis 05:00 Uhr eingegrenzt werden. Der oder die unbekannten Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zum Keller des Hauses zu ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 14:51

    POL-SI: Rettungseinsatz an der Sieg -#polsiwi

    Siegen-Eiserfeld (ots) - Am heutigen Dienstagmittag (17. März) ist es in den Eiserfelder Siegauen zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Über die Kreisleitstelle wurde gegen 11:37 Uhr bekannt, dass ein Kind in die Sieg gefallen und ohne Bewusstsein geborgen wurde. Das Kind war zusammen mit zahlreichen weiteren Kindergartenkindern und mehreren Betreuungspersonen im Bereich des Adolf-Kunze-Turms spielen. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren