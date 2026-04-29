Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen

Darmstadt: Wachpolizei sucht Verstärkung

Einladung zum Berufsinformationstag

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Südhessen / Darmstadt (ots)

Das Polizeipräsidium Südhessen bietet eine Chance für alle, die Verantwortung übernehmen und aktiv für Sicherheit sorgen möchten. Zum Einstellungstermin 1. Oktober 2026 sucht die Polizei in Südhessen engagierte Nachwuchskräfte für die Wachpolizei.

Interessierte können am Mittwoch (13.5.) von 16 bis 18 Uhr beim Berufsinformationstag im Polizeipräsidium Südhessen (Klappacher Straße 145, 64285 Darmstadt) einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dort erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Von detaillierten Einblicken in die vielfältigen Aufgaben über umfassende Infos zu Ausbildung und Verdienst, bis hin zu praxisnahen Stationen im Einsatztraining und Gewahrsam.

Als weiteres Highlight stehen Wachpolizistinnen und Wachpolizisten persönlich für Fragen bereit und berichten aus erster Hand von ihrem Berufsalltag.

Für die Teilnahme an der Infoveranstaltung ist eine verbindliche, schriftliche Anmeldung per E-Mail an: personal-v33.ppsh@polizei.hessen.de unter Angabe des vollständigen Namens und des Geburtsdatums bis zum 12.05.2026 erforderlich.

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