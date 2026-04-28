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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Wald-Michelbach (ots)

Ein Brand in der Lindenstraße rief am Dienstagnachmittag (28.4.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 14.30 Uhr informierte ein Zeuge die Einsatzkräfte über das Feuer. Vor Ort stellte die Feuerwehr eine in Brand geratene Gartenhütte fest und leitete umfangreiche Löscharbeiten ein. Ursächlich hierfür könnte nach ersten Ermittlungen der unachtsame Umgang mit einer Zigarette gewesen sein. Die Polizei ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen bei dem Feuer niemand. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund mehrere Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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