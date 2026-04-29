Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Umfangreiche Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Rauschgift und Fahrräder sichergestellt

Darmstadt (ots)

Im Rahmen der Innenstadtoffensive "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag (28.4.), unterstützt von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, im Bereich des Herrngartens und der umliegenden Straßen umfangreiche Personenkontrollen durch.

Zwischen 10:00 und 18:00 Uhr überprüften sie dabei 25 Personen und leiteten diverse Ermittlungsverfahren ein.

Während der Kontrollen und anschließenden Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte bei einem 39-jährigen Mann mehrere Cracksteine sicher. Aufgrund der Umstände erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Darüber hinaus fiel den Beamten in der Schleiermacherstraße ein 36-jähriger Mann auf. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er keinen gültigen Aufenthaltstitel besitzt. Zudem wurde bei seiner Durchsuchung eine Kleinmenge Crack aufgefunden. Der Tatverdächtige wurde zur Wache gebracht, wo Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

In zwei weiteren Fällen leiteten die Einsatzkräfte Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, nachdem sie bei einer 70-Jährigen Heroin sowie bei einem 30-Jährigen zudem auch Crack sichergestellt hatten.

Außerdem fielen den Beamten im Rahmen der Kontrollen fünf Fahrräder auf, die vorübergehend sichergestellt wurden. Durch weitere Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob die Fahrräder möglicherweise aus Straftaten stammen könnten.

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