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Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdieb bietet CD-Ankauf an der Haustür an

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein ungebetener Besucher hat am Mittwoch, 22.04.2026, mit einer Ankaufsmasche eine Seniorin getäuscht und Schmuck gestohlen.

Gegen 14:00 Uhr klingelte ein fremder Mann an der Haustür eines Wohnhauses an der Straße Sennehof. Er bot der älteren Dame an, ihre alte CDs zu kaufen. Sie bat den Mann, draußen zu warten und wollte in ihrem Haushalt nachschauen.

Als die Seniorin den Unbekannten plötzlich in einem Raum entdeckte, forderte sie ihn zum Verlassen des Hauses auf. Wenige Zeit später bemerkte sie, dass ein blaues Schmuckkästchen fehlte. In der 25 cm mal 25 cm großen Schatulle befanden sich goldene Ohrringe, ein Anhänger und eine Halskette.

Nach der Beschreibung der Seniorin soll der Mann zwischen 155 und 160 cm groß sowie etwa 50 Jahre alt sein. Er hatte einen Bart und soll ein südländisches Aussehen haben. Er war dunkel gekleidet und trug dunkelblaue Handschuhe sowie Schuhe mit weißen Applikationen.

Die "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes" informieren, wie Sie sich vor Trickdieben schützen können:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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