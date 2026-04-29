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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nach versuchtem Fahrraddiebstahl in der Holzstraße
Polizei sucht Fahrradeigentümer

POL-DA: Darmstadt: Nach versuchtem Fahrraddiebstahl in der Holzstraße / Polizei sucht Fahrradeigentümer
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Darmstadt (ots)

Am Abend des 17. Januar 2026 konnten aufmerksame Zeugen in der Holzstraße einen 29-Jährigen beobachten, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte, welches zuvor mit einem Schloss gesichert war.

Der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen, jedoch das sichergestellte schwarze Trekkingbike der Marke "FroschRad" bislang noch keinem Besitzer zugeordnet werden.

Die Beamten fragen: Wem gehört das Rad oder wer kann Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer geben? Hinweise bitte an die Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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