Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Verstöße bei Transport von Erdaushub/Polizei untersagt Weiterfahrt

Lindenfels (ots)

Einen mit Erdaushub beladenen Traktor mit Anhänger, der zu einer Erddeponie unterwegs war, stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagvormittag (28.04.) auf der Bundesstraße 47. Hierbei stellten die Ordnungshüter mehrere Verstöße fest.

Der 37 Jahre alte Fahrer verfügte nicht über eine gültige Fahrerlaubnis für das Gespann. Zudem war im Zugfahrzeug kein digitaler Fahrtenschreiber verbaut, so dass der 37-Jährige seine Arbeitszeiten nicht lückenlos belegen konnte. Darüber hinaus lag für den gewerblichen Gütertransport keine Transportlizenz vor und die Fahrzeugkombination war nicht als Abfalltransport ausgeschildert.

Die Polizei untersagte an Ort und Stelle die Weiterfahrt und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

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