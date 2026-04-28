Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Trio auf frischer Tat festgenommen - Täter setzen Störsender ein - Festnahme und Sicherstellung von Beute

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 27. April 2026, 16:20 Uhr

Auf frischer Tat nahmen am Montagnachmittag Zivilfahnder der Polizeiinspektion Mitte ein Diebes-Trio fest, welches mittels eines Funksignalstörers, einem sogenannten "Jammer", an der Immermannstraße in einen Pkw gelangte und Gegenstände entwendete.

Die drei Tatverdächtigten erweckten die Aufmerksamkeit der Zivilfahnder bereits auf der Königsallee, wo sie erste Versuche unternahmen, mittels des Jammers in geparkte Autos zu gelangen. Wenig später probierten sie es mit dieser Methode auf der Immermannstraße erneut, wo sie das Funksignal des Schlüssels eines geparkten Seat erfolgreich stören konnten. Nachdem die Insassen sich entfernt hatten, durchsuchte einer der Männer den Innenraum des Fahrzeugs und entwendete diverse Gegenstände. Kurz darauf konnten die Männer durch hinzugerufene Streifenteams in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Trios wurden mutmaßlich zuvor entwendete Gegenstände sowie Bargeld aufgefunden und sichergestellt.

Die georgischen Staatsbürger im Alter von 31, 33 und 49 Jahren werden einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 15 dauern an.

(frz)

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