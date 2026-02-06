Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Neue Fahrzeuge für die Landespolizei

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel übergibt am Montag vier neue Fahrzeuge an die Landespolizei. Die neuen Befehlskraftwagen können auch als Verkehrskontrollkraftwagen genutzt werden.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Übergabe eingeladen.

Termin: Montag, 9. Februar 2026, 12 Uhr

Ort: Polizeizentrum Schwerin, Graf-York-Straße 6, 19061 Schwerin

