PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Neue Fahrzeuge für die Landespolizei

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel übergibt am Montag vier neue Fahrzeuge an die Landespolizei. Die neuen Befehlskraftwagen können auch als Verkehrskontrollkraftwagen genutzt werden.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Übergabe eingeladen.

Termin: Montag, 9. Februar 2026, 12 Uhr

Ort: Polizeizentrum Schwerin, Graf-York-Straße 6, 19061 Schwerin

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 16:00

    IM-MV: 35 Jahre Verfassungsschutz MV Symposium stärkt Behörden im Umgang mit Reichsbürgern

    Schwerin (ots) - Anlässlich seines 35-jährigen Bestehens hat der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Tag das Symposium "Souverän im Amt - Eine interdisziplinäre Betrachtung zum Umgang mit Reichsbürgern und Selbstverwaltern" an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow ausgerichtet. Im Fokus der ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:39

    IM-MV: Absage! Termin in Kuhs wird abgesagt Absage + neuer Termin!

    Schwerin (ots) - Der Termin des Ministers für Inneres und Bau Christian Pegel, heute in Kuhs Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026, 16 Uhr Ort: Freiwillige Feuerwehr Kuhs, 18276 Kuhs muss leider abgesagt werden. Der Ersatztermin ist für Montag, 9. Februar 2026, 18 Uhr vorgesehen. Wir danken für Ihr Verständnis. Rückfragen bitte an: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern Telefon: 0385/58812003 E-Mail: ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:15

    IM-MV: Gemeinde Poppendorf erhält eigenes Wappen und Flagge

    Schwerin (ots) - Die Gemeinde Poppendorf im Landkreis Rostock erhält ein eigenes Wappen und eine Flagge. Innenminister Christian Pegel überreichte heute beides dem Bürgermeister der Gemeinde, Jörg Wallis. "Mit dem eigenen Wappen und der Flagge erhält die Gemeinde Poppendorf ein sichtbares Zeichen ihrer Identität und ihres Zusammenhalts. Solche Symbole stärken das historische Bewusstsein vor Ort und zeigen, wie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren