POL-OH: Sperrung der Aus-/Abfahrt der Anschlussstelle Niederaula der BAB A7 nach Lkw-Unfall wieder aufgehoben
LK Hersfeld-Rotenburg (ots)
Niederaula. Nach einem Lkw-Unfall am frühen Dienstagmorgen (12.05.) musste die Ausfahrt und die Auffahrt in Fahrtrichtung Süden aufgrund längerer Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Zunächst wurde gemeldet, dass die Arbeiten zur Beseitigung des ausgelaufenen Diesel-Kraftstoffes noch länger andauern, gg. 06 Uhr kam die Meldung, dass die Anschlussstelle in beide Fahrtrichtungen wieder ohne Verkehrsstörungen genutzt werden kann.
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