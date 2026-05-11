Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Unfall mit hohem Sachschaden aber ohne Verletzte auf der A7

Pilgerzell. Am Montag (11.05.), gegen 11 Uhr, ereignete sich auf der A7 zwischen dem Fuldaer Dreieck und der Anschlussstelle Fulda-Mitte in Fahrtrichtung Kassel ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 55-jähriger Fahrer eines Audi sowie ein 65-jähriger Fahrer eines Sattelzugs die A7 aus Richtung Würzburg kommend in Richtung Kassel. Kurz hinter dem Fuldaer Dreieck setzte der Fahrer des Audi zum Überholen des Sattelzugs an. Hierbei verlor der 55-Jährige auf der regennassen Fahrbahn aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi touchierte zunächst die Zugmaschine des Sattelzugs, geriet anschließend ins Schleudern und kollidierte schließlich mit der rechten Schutzplanke, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Sowohl der Fahrer des Sattelzugs als auch der Audi-Fahrer und dessen Insassen blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Da beide Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Stehen kamen, blieb die Fahrbahn weiterhin frei befahrbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

(Polizeiautobahnstation Petersberg)

Kradfahrer verletzt

Friedewald. Am Freitag (08.05.) gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Schenklengsfeld den Vächer Weg in Lautenhausen und wollte nach links in die Dorfstraße Richtung Hillartshausen einbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem Nissan eines 48-jährigen Fahrers aus Hohenroda, der die K 12 aus Hillartshausen kommend in Richtung Dorfstraße befuhr. Der Kleinkraftradfahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde zu weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 6.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsau. Im Zeitraum von Samstag (09.05.), gegen 21.30 Uhr, bis Sonntag (10.05.), gegen 17.10 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße "An der Storchenhecke" in Rohrbach geparkten roten Opel Corsa am Fahrzeugheck und der Fahrerseite . Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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