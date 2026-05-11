Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl - Falsche Handwerker - Diebstahl von E-Scooter

Vogelsbergkreis (ots)

Trickdiebstahl - Falsche Handwerker

Alsfeld. Am Freitagnachmittag (08.05.), gegen 17 Uhr, klingelte ein Unbekannter bei einer 74-jährigen Alsfelderin und bat - unter dem Vorwand Heizungsinstallateur zu sein - um Einlass in ihre Wohnung. Die Seniorin schenkte dem Mann Glauben und ließ sich von ihm in ein Gespräch verwickeln. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte ein weiterer Täter diesen Moment aus, schlich sich in die Wohnung und entwendete unbemerkt mehrere Schmuckstücke. Erst nach dem der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die 74-Jährige den Diebstahl fest und verständigte die Polizei.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, circa 30-40, circa 175-180 groß, südländisches Erscheinungsbild, langes braunes Haar, helle Strickjacke, Jeans Täter 2: männlich, südländisches Erscheinungsbild, dunkles lockiges Haar

Ihre Polizei sensibilisiert:

Unbekannte klingeln unter einem Vorwand an der Haustür, um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Manche Täter geben sich beispielsweise als angebliche Handwerker, als Mitarbeiter von Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken oder als Hausverwaltung aus, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Sobald die Täter sich frei innerhalb des Objektes bewegen können, durchsuchen sie die Räume nach Wertsachen.

Trickdiebstahl ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, die Täter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien Sie skeptisch und sichern Sie sich ab: - Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers! - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt! - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Diebstahl von E-Scooter

Lauterbach. Am Donnerstag (07.05.), im Zeitraum von 17 Uhr bis 20 Uhr, entwendeten Unbekannte einen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Umgehungsstraße abgestellten schwarzen E-Scooter der Marke "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen 239BXT. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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