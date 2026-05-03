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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0306--Trans* Person beleidigt und verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben
Zeit: 	3.5.26, 6 Uhr

In Bremen-Mitte wurde am frühen Sonntagmorgen eine trans* Person und ihr Begleiter aufgrund ihrer sexuellen Orientierung von zwei bislang unbekannten Tätern beleidigt und angegriffen.

Das Duo sprach die 27-jährige trans* Person und ihren 29 Jahre alten, homosexuellen Begleiter im Bereich der Straße Am Dobben aufgrund ihres Aussehens und der sexuellen Orientierung an. Dabei kam es zum Streit zwischen ihnen. Anschließend beleidigten die Täter sie und schubsten beide zu Boden, wobei sie leichte Verletzungen erlitten. Als Zeugen sich einmischten, flüchteten die Angreifer unerkannt. Sie sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein; mit normaler Statur, dunklen, lockigen Haaren und Oberlippenbart. Sie waren zur Tatzeit mit grünen Jacken, weißen Shirts, blauen Jeans und weißen Schuhen bekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung sowie Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweisgeber melden sich jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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