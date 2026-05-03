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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0302--Polizeieinsatz in der Neustadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Kornstraße
Zeit: 	3.5.26, 7.30 Uhr

Die Polizei ist derzeit vor einem leerstehenden Haus in der Bremer Neustadt im Einsatz, das zuletzt vor einigen Monaten von Aktivisten besetzt worden war.

Nach ersten Erkenntnissen hatte Aktivisten am Sonntagmorgen zu einem "Tag der offenen Tür" in dem unbewohnten Haus an der Kornstraße aufgerufen. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine offenstehende Haustür und unter anderem "Besetzt"-Transparente am Haus; im Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Im Haus wurden bereitgelegte Schlafsäcke aufgefunden.

Die Polizei entfernte die Banner und sichert das Gebäude, bis zum Eintreffen des Eigentümers. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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