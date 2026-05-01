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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0300--Verkehrsunfall in der Innenstadt - Auto überschlägt sich und brennt aus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall
Zeit: 	01.05.2026, 03:00 Uhr

In der Bremer Innenstadt kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein Fahrzeug überschlug sich und geriet anschließend in Brand.

In der Straße Am Wall in Fahrtrichtung Herdentorsteinweg verlor ein 27-jähriger Autofahrer nach bisherigen Zeugenaussagen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Außenbestuhlungen, Verkehrszeichen sowie Blumenkübel.

Anschließend überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer sowie die 30 und 31 Jahre alten Insassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden nur leicht verletzt.

Das Fahrzeug geriet in Brand und brannte trotz eingeleiteter Löscharbeiten vollständig aus.

Bei dem Fahrer wurde ein positiver Atemalkoholtest festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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