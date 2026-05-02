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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0301--Schüsse in die Luft - Polizei stoppt Hochzeitskorso--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Gröpelinger Fährweg
Zeit: 	1.5.26, 17 Uhr

Ein Hochzeitskorso mit etwa 20 Autos sorgte am Freitagnachmittag in Gröpelingen für einen Polizeieinsatz: Der Beifahrer eines weißen SUV feuerte mehrfach mit einer Waffe aus dem Fenster in die Luft.

Die Polizei stoppte den Korso im Gröpelinger Fährweg. Insgesamt waren rund 35 bis 40 Hochzeitsgäste vor Ort. Die Einsatzkräfte stellten eine Schreckschusswaffe sicher und leitete Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Ein Verantwortlicher des Korsos meldete sich vor Ort.

Die Polizei stellt klar: Feierlaune rechtfertigt keine gefährlichen Aktionen. Autokorsos können andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Wer während der Fahrt eine Waffe zeigt oder benutzt, handelt strafbar und muss mit Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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