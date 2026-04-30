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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0299--Raubüberfall in der Bahnhofsvorstadt - Polizei ermittelt Verdächtige--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße
Zeit: 	29.04.2026, 19:00 Uhr

Am Mittwochabend attackierte eine Gruppe junger Männer einen 46 Jahre alten Mann und seinen 22-jährigen Sohn. Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren ermitteln.

Vater und Sohn waren gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als vier junge Männer an die beiden herantraten und versuchten, dem 46-jährigen Mann das Smartphone zu stehlen. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, wobei die Täter auf den Vater mit verschiedenen Gegenständen (Fahrradschloss, Holzstiele, Gehhilfen) einschlugen und letztendlich sein Smartphone entwendeten. Der 22-jährige Sohn versuchte noch, seinem Vater zu helfen, konnte den Raub jedoch nicht verhindern. Beide wurde am Oberkörper und am Kopf verletzt und mussten später im Krankenhaus behandelt werden. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten am Tatort noch drei der vier Täter stellen. Dabei handelte es sich um einen 16-jährigen Marokkaner, einen 16-jährigen Algerier und einen ebenfalls aus Algerien stammenden 27-jährigen Mittäter. Der vierte Täter flüchtete bereits vor dem Eintreffen der Polizei, konnte aber wenig später als 23-jähriger Libanese identifiziert werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Soko Junge Räuber geführt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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