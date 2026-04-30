Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0292--Dealer überführt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen, Vegesack, OT Grohn Zeit: Dienstag, 28.04.2026, ca. 19:30 Uhr

Am Dienstagabend wurden Einsatzkräfte in Grohn auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam, unterzogen es einer Kontrolle und konnte im Rahmen der folgenden Durchsuchung insgesamt mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sicherstellen.

Der spätere 22-jährige Tatverdächtige fiel den Einsatzkräften durch sein für Dealer typisches Verhalten auf, so dass er und das von ihm geführte Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen wurden. Durch den Fund von 52 Gramm Marihuana wurde der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln bestätigt, so dass von der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung von Wohnräumen angeordnet wurde, zu denen der Tatverdächtige Schlüssel mitführte. Im Keller eines 36-jährigen Mittäters im Ortsteil Grohn wurden dann 2,1 kg Marihuana, 447 Gramm Kokain und 556 Gramm vermutlich MDMA aufgefunden. Er hatte den Raum seiner Aussage nach zur Verfügung gestellt, da er dadurch seine Spielschulden zahlen konnte, und sonst nichts mit den Drogen zu tun hätte. In den anderen Räumen seiner Wohnung und der des Dealers wurden keine weiteren Gegenstände, die dem Handel von Drogen oder dem Gewinn aus diesen Geschäften zuzuordnen sind, aufgefunden.

Die Betäubungsmittel, das Fahrzeug, mehrere Handys und Waffen wurden sichergestellt und der überführte Dealer dem Haftrichter zugeführt, der daraufhin die Untersuchungshaft anordnete. Ihm, als auch dem Keller-Mieter, droht im Rahmen des Verfahrens nach dem Betäubungsmittelgesetz eine Haftstrafe von mindestens einem Jahr.

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